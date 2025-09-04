Πατήσια: Τι είπε ο σύζυγος της 34χρονης που πέθανε μετά από γέννα στο σπίτι

Να «ξεκαθαρίσει το τοπίο» αναφορικά με τα όσα έχουν ακουστεί τις τελευταίες ώρες, επιχειρεί μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή Power Talk με την Τατιάνα Στεφανίδου, ο σύζυγος της 34χρονης κοπέλας, που άφησε την τελευταία της πνοή, μετά τη γέννα του παιδιού τους, στο σπίτι τους στα Πατήσια.

Υπενθυμίζεται πως ο σύζυγος, εντόπισε την άτυχη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της, επιστρέφοντας στην κατοικία τους. Νεκρό ήταν και το μωρό που γέννησε.

Όπως εξηγεί, σε έντονη συγκινησιακή φόρτιση, ο νεαρός άνδρας, αντίθετα προς όσα λέγονται, η γυναίκα του είχε γεννήσει σε δημόσιο Νοσοκομείο τα δύο άλλα τους παιδιά.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Κοιτάω να δω τι θα κάνω με την κηδεία της γυναίκας μου. Σκέφτομαι τι θα κάνω με την κηδεία της γυναίκας μου, αν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου ξανά και ξανά και ξανά, για όλο το μέλλον μου», αναφέρει συντετριμμένος.

Το ζευγάρι ήταν μαζί σχεδόν 10 χρόνια και εκείνος είχε αποφασίσει να δουλεύει αποκλειστικά, προκειμένου να στηρίξει έτσι τη σύντροφό του, στο μεγάλωμα των παιδιών τους.

«Θα το παλέψω μόνος μου στα πόδια μου. Ψηλά το κεφάλι», λέει μεταξύ άλλων.

Αναφερόμενος στο τραγικό συμβάν αλλά και την κατάστασή που επικρατούσε το τελευταίο διάστημα, ο 34χρονος Γιώργος δηλώνει πλήρη άγνοια.

Δεν είναι σε θέση να γνωρίζει πως η γυναίκα του κατέληξε να γεννά στο σπίτι, καθώς έλειπε, αναφέρει ωστόσο πως ήταν στο μήνα της.

Ο ίδιος δεν βρήκε καμία κλήση στο κινητό του, κάποιο τηλεφώνημα θα μπορούσε να είχε προηγηθεί προκειμένου η άτυχη γυναίκα να τον ενημερώσει και να ζητήσει βοήθεια.

Ομοίως, δε γνωρίζει εάν η σύντροφό του προσπάθησε να επικοινωνήσει με κάποιον άλλον συγγενή η οικείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.