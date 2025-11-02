Νέοι μετανάστες στους Καλούς Λιμένες - Εντοπίστηκαν 56 άτομα

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 56 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή περίπου 50 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης.

Οι αλλοδαποί επέβαιναν σε πνευστή λέμβο, που εντοπίστηκε από σκάφος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) με σημαία Μαδέιρα, ενώ στην περιοχή έσπευσε και ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος για συνδρομή στην επιχείρηση.

Όλοι οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου αναμένεται να υποβληθούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και υγειονομικού ελέγχου.

Πηγή: skai.gr

