Στον εορτασμό του πρώτου χρόνου λειτουργίας του μουσείου «Σπίτι του Ελύτη» παραβρέθηκε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Νίκος Δένδιας. Ο μεγάλος Έλληνας ποιητής και συγγραφέας είχε γεννηθεί στις 2 Νοεμβρίου του 1911 στο Ηράκλειο της Κρήτης.

«Είχα τη χαρά να παρακολουθήσω ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στην ποίησή του, μέσα από τη μουσική του Γιώργου Κουρουπού και την απαγγελία της Ιουλίτας Ηλιοπούλου» ανέφερε σε ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ το κυβερνητικό στέλεχος.

