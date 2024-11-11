Την τελευταία του πνοή άφησε την Κυριακή το μεσημέρι ένας 55χρονος πυροσβέστης κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε δασική έκταση, στην περιοχή Καρτερές του δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο 55χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης αισθάνθηκε αδιαθεσία και διακομίσθηκε στο 424 ΓΣΝΕ Θεσσαλονίκης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Συλλυπητήρια από τον Β. Κικίλια

Τα συλλυπητήρια του και τη «βαθιά οδύνη του» στην οικογένεια του πυροσβέστη Πασχάλη Δηκούση που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος εκφράζει μέσω ανάρτησής του στο «X» ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

Θέλω να εκφράσω την βαθιά μου οδύνη και τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του πυροσβέστη Πασχάλη Δηκούση που έφυγε από τη ζωή στα 55 του χρόνια την ώρα του καθήκοντος.

Οι πυροσβέστες μας δεν ασκούν ένα απλό επάγγελμα, είναι μαχητές που προστατεύουν όλους μας. — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) November 10, 2024

Συγκεκριμένα ο κ. Κικίλιας αναφέρει:

«Θέλω να εκφράσω την βαθιά μου οδύνη και τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του πυροσβέστη Πασχάλη Δηκούση που έφυγε από τη ζωή στα 55 του χρόνια την ώρα του καθήκοντος.

Οι πυροσβέστες μας δεν ασκούν ένα απλό επάγγελμα, είναι μαχητές που προστατεύουν όλους μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.