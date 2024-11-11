Σήμερα η ορθοδοξία τιμά τη μνήμη των Μηνά μεγαλομάρτυρος, Μάρτυρος Βικεντίου διακόνου, Αγίου Βίκτωρος Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Δράκωνα.

Σήμερα λοιπόν ευχόμαστε χρόνια πολλά στους: Μηνάς, Βικέντιος, Βικέντης, Βικεντία, Βικτωρία, Βικτορία, Βιτωρία, Βίκτωρ, Βίκτωρας, Βίκτορας, Δράκων, Δράκοντας, Δράκος, Δρακούλης, Δρακούλα

☀ Ανατολή ήλιου: 07:02 - Δύση ήλιου: 17:16

Πηγή: skai.gr

