Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 11 Νοεμβρίου

Χρόνια πολλά σήμερα στον Μηνά, τον Βίκτωρα και τον Βικέντιο

Σήμερα η ορθοδοξία τιμά τη μνήμη των Μηνά μεγαλομάρτυρος, Μάρτυρος Βικεντίου διακόνου, Αγίου Βίκτωρος Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Δράκωνα.

Σήμερα λοιπόν ευχόμαστε χρόνια πολλά στους: Μηνάς, Βικέντιος, Βικέντης, Βικεντία, Βικτωρία, Βικτορία, Βιτωρία, Βίκτωρ, Βίκτωρας, Βίκτορας, Δράκων, Δράκοντας, Δράκος, Δρακούλης, Δρακούλα

☀ Ανατολή ήλιου: 07:02 - Δύση ήλιου: 17:16

