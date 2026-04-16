Νεκρός άνδρας σε μπαλκόνι ξενοδοχείου της Ρόδου

Νεκρός στο μπαλκόνι ξενοδοχείου όπου διέμενε στην πόλη της Ρόδου, βρέθηκε τα ξημερώματα ένας 70χρονος. Την αστυνομία ενημέρωσαν τουρίστες που διέμεναν στο απέναντι ξενοδοχείο.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου που έφθασαν στο σημείο εξετάζουν με προσοχή όλα τα ενδεχόμενα, με κυρίαρχο να έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.