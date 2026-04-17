Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Συνελήφθη 46χρονος από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος για πορνογραφία ανηλίκων.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από στοιχεία της Europol σε συνεργασία με τις Αρχές της Σουηδίας και της Αυστραλίας, σχετιζόμενα με διαμοιρασμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Από την επιτόπια εξέταση των κατασχεθέντων ψηφιακών πειστηρίων εντοπίστηκαν εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία (εικόνες και βίντεο) υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, στα οποία απεικονίζονταν κυρίως ανήλικοι κάτω των 12 ετών.

Χειροπέδες σε έναν 46χρονο για πορνογραφία ανηλίκων πέρασαν αστυνομικοί της Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που περιήλθαν από τη Europol, σε συνεργασία με τις Αρχές της Σουηδίας και της Αυστραλίας, για τον εντοπισμό διαδικτυακών χρηστών που εμπλέκονται σε διαμοιρασμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίστηκε στην ελληνική επικράτεια χρήστης του διαδικτύου, ο οποίος είχε μεταφορτώσει σε εφαρμογή αποθήκευσης νεφοϋπολογιστικού χώρου (cloud), φάκελο με 171 αρχεία οπτικοακουστικού υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ακολούθησε ενδελεχής ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές του εξωτερικού, μέσω της οποίας ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία του κατηγορούμενου και εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 16 Απριλίου στην οικία του 46χρονου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Από την επιτόπια εξέταση των κατασχεθέντων ψηφιακών πειστηρίων εντοπίστηκαν εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία (εικόνες και βίντεο) υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, στα οποία απεικονίζονταν κυρίως ανήλικοι κάτω των 12 ετών.

Από την ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνεται ότι ο 46χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρμόδιες αρχές για το ίδιο αδίκημα και σε βάρος του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση, ενώ ο κατηγορούμενος οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Πηγή: skai.gr

