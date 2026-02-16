Νεκρή εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας την Κυριακή η 52χρονη Ισραηλινή παραγωγός και δημιουργός της δραματικής σειράς «Tehran», Ντάνα Εντέν.

Η επιτυχημένη παραγωγός, που βρισκόταν στη χώρα μας για τα γυρίσματα της σειράς, εντοπίστηκε νεκρή από τον αδερφό της, ο οποίος την αναζητούσε καθώς δεν απαντούσε στα μηνύματά του, αναφέρει το Times of Israel.

Όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan, «τις τελευταίες ημέρες, η 4η σεζόν της σειράς γυριζόταν στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια πολύπλοκη και σημαντική παραγωγή, για την οποία η Ντάνα ταξίδεψε για να επιβλέψει από κοντά».

Οι έρευνες για τα αίτια του θανάτου της είναι σε εξέλιξη, με την ΕΛΑΣ να συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας καθώς και καταθέσεις από το προσωπικό του ξενοδοχείου.

Η ισραηλινή σειρά «Tehran», που αφορά πράκτορα της Μοσάντ που έχει διεισδύσει στην ιρανική πρωτεύουσα, μεταδίδεται και στο Apple TV.

Το Kan που συνεργαζόταν με την παραγωγό, εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατό της: «Είμαστε θλιμμένοι για τον θάνατο της φίλης και συνεργάτιδάς μας σε μια μακρά σειρά παραγωγών, σειρών και προγραμμάτων. Η Ντάνα ήταν μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ισραηλινής τηλεοπτικής βιομηχανίας και διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στη δημιουργία και τη διεύθυνση κάποιων από των πιο σημαντικών και επιδραστικών παραγωγών μας».

Πηγή: skai.gr

