Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Ανάληψη – Στο νοσοκομείο προληπτικά οι δύο ένοικοι

Κλήθηκε η Πυροσβεστική για την κατάσβεσή της - H φωτιά περιορίστηκε σε συγκεκριμένο χώρο της κατοικίας και δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις

Φωτιά εκδηλώθηκε στις 2:40 τα ξημερώματα σε διαμέρισμα στην περιοχή Ανάληψη, στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική για την κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η φωτιά περιορίστηκε σε συγκεκριμένο χώρο της κατοικίας και δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις.

Για προληπτικούς λόγους, δύο ένοικοι (άντρας και γυναίκα) μεταφέρθηκαν με το ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

