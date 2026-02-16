Φωτιά εκδηλώθηκε στις 2:40 τα ξημερώματα σε διαμέρισμα στην περιοχή Ανάληψη, στη Θεσσαλονίκη.
Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική για την κατάσβεσή της.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η φωτιά περιορίστηκε σε συγκεκριμένο χώρο της κατοικίας και δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις.
Για προληπτικούς λόγους, δύο ένοικοι (άντρας και γυναίκα) μεταφέρθηκαν με το ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.
