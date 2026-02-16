Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Κλειστή είναι η Αττική Οδός στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Ασπροπύργου έως τον Κόμβο της Λεωφόρου Φυλής από σήμερα έως και την Κυριακή στις 6 πμ.

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί προς τη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρο Σχιστού με 2 χλμ αναμονής προς τον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος ου Αιγάλεω προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο της Κηφισού, στην Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείων και στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου.

