Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επιχείρηση διάσωσης εγκλωβισμένου άνδρα κοντά στη Μονή Κλειστών στη Φυλή

Στην περιοχή επιχειρούν 9 πυροσβέστες με δύο οχήματα ενώ έχει σηκωθεί και ελικόπτερο της Πυροσβεστικής - Σε εξέλιξη οι έρευνες 

Πυροσβεστική

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί της Πέμπτης επιχείρηση για τη διάσωση ενός απεγκλωβισμένου άνδρα από δυσπρόσιτο σημείο στη θέση Άρμα πλησίον της Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου "Κλειστών", στο δήμο Φυλής Αττικής

Στο σημείο επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 2 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων της Ο.Ο.Ε.Δ. της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. και της ομάδας Σ.Μη.Ε.Α. Αττικής, ενώ κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φυλή Πυροσβεστική απεγκλωβισμός επιχείρηση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark