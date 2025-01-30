Σε εξέλιξη είναι από το πρωί της Πέμπτης επιχείρηση για τη διάσωση ενός απεγκλωβισμένου άνδρα από δυσπρόσιτο σημείο στη θέση Άρμα πλησίον της Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου "Κλειστών", στο δήμο Φυλής Αττικής.

Στο σημείο επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 2 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων της Ο.Ο.Ε.Δ. της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. και της ομάδας Σ.Μη.Ε.Α. Αττικής, ενώ κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό άνδρα από δυσπρόσιτο σημείο στη θέση Άρμα πλησίον της Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου "Κλειστών" στο δήμο Φυλής Αττικής. Επιχειρούν 9 #πυροσβέστες με 2 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων της Ο.Ο.Ε.Δ. της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. και της ομάδας Σ.Μη.Ε.Α. Αττικής,… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 30, 2025

Πηγή: skai.gr

