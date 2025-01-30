Ρόδος: Ακόμα δεν ξεστόλισαν από τα Χριστούγεννα (φωτογραφίες)

Με χιουμοριστική αλλά και καυστική διάθεση, τα τοπικά μέσα της Ρόδου προβάλουν το γεγονός ότι, αν και μπαίνει Φεβρουάριος, την πόλη στολίζουν ακόμα λαμπιόνια και Αγιοβασίληδες που έχουν «ξεμείνει» από τα Χριστούγεννα.

«Τα φαντασμαγορικά στολίδια ακόμη και ο Αγιος Βασίλης στο πάρκο του Θέρμαι συνεχίζουν να κοσμούν τους δρόμους της πόλης, μετατρέποντάς την σε έναν πρωτότυπο (και ακούσια επίκαιρο) χριστουγεννιάτικο προορισμό» αναφέρει χαρακτηριστικά η Δημοκρατική.

Ορισμένοι πολίτες εκφράζουν την απορία τους, ενώ άλλοι, πιο ρομαντικοί, προτιμούν να βλέπουν το ποτήριμισο γεμάτο: «Είναι όμορφο να κρατάμε το πνεύμα των γιορτών ζωντανό!» δηλώνει ενθουσιασμένη κάτοικος της πόλης.

Φυσικά, δεν λείπουν και οι πιο ρεαλιστικές φωνές, που υπενθυμίζουν πως τα φώτα καίνε ρεύμα και κοστίζουν στους δημότες.

Ο Δήμος, από την πλευρά του, δεν έχει προβεί σε κάποια επίσημη ανακοίνωση.

«Όσο δεν υπάρχει επίσημη απάντηση, η πόλη των Ιπποτών συνεχίζει να ακροβατεί μεταξύ πραγματικότητας και εορταστικής φαντασίας» αναφέρει η ροδιακή εφημερίδα.



Πηγή: skai.gr

