Με αφορμή του τόνους νεκρών ψαριών που γέμισαν τις ακτές του Βόλου, η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας συνιστά την αποφυγή κολύμβησης στις παρακάτω ακτές στον Παγασητικό:
- Σουτραλί Αγριάς
- Πλάκες
- Άναυρο
- Ξενία
- Πευκάκια-Δημοτική ακτή Βόλου (πλαζ Αλυκών)
- Αλυκές
- Αμφανών
- Αμαρυλλίς
Η σύσταση αποφυγής κολύμβησης θα ισχύει μέχρι την εξάλειψη της δυσοσμίας και της ύπαρξης νεκρών ψαριών, προκειμένου να προστατευτεί η υγεία των λουομένων και να διασφαλιστεί η Δημόσια Υγεία.
- Σήμερα το απόγευμα ο «γάμος» Κασσελάκη στα Χανιά – Πυρετώδεις οι προετοιμασίες - Βίντεο
- Θεσσαλονίκη: Στα Δικαστήρια οι γονείς και οι φίλοι του 19χρονου που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ - «Κανείς δεν είχε δικαίωμα να πάρει το παιδί μου» (Φωτογραφίες)
- Πάτρα: Καπνοί και εκρήξεις στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» - Άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής (Φωτογραφίες)
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.