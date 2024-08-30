Με αφορμή του τόνους νεκρών ψαριών που γέμισαν τις ακτές του Βόλου, η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας συνιστά την αποφυγή κολύμβησης στις παρακάτω ακτές στον Παγασητικό:

Σουτραλί Αγριάς Πλάκες Άναυρο Ξενία Πευκάκια-Δημοτική ακτή Βόλου (πλαζ Αλυκών) Αλυκές Αμφανών Αμαρυλλίς

Η σύσταση αποφυγής κολύμβησης θα ισχύει μέχρι την εξάλειψη της δυσοσμίας και της ύπαρξης νεκρών ψαριών, προκειμένου να προστατευτεί η υγεία των λουομένων και να διασφαλιστεί η Δημόσια Υγεία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.