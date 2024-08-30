Λογαριασμός
Βόλος: Σε ποιες παραλίες συνιστάται η αποφυγή κολύμβησης λόγω των νεκρών ψαριών

Έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να προστατευτεί η υγεία των λουομένων

Βόλος νεκρα ψάρια

Με αφορμή του τόνους νεκρών ψαριών που γέμισαν τις ακτές του Βόλου,  η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας συνιστά την αποφυγή κολύμβησης στις παρακάτω ακτές στον Παγασητικό:

  1. Σουτραλί Αγριάς
  2. Πλάκες
  3.  Άναυρο
  4.  Ξενία
  5. Πευκάκια-Δημοτική ακτή Βόλου (πλαζ Αλυκών)
  6. Αλυκές
  7. Αμφανών
  8. Αμαρυλλίς

Η σύσταση αποφυγής κολύμβησης θα ισχύει μέχρι την εξάλειψη της δυσοσμίας και της ύπαρξης νεκρών ψαριών, προκειμένου να προστατευτεί η υγεία των λουομένων και να διασφαλιστεί η Δημόσια Υγεία.
 

