Νέφη virga πάνω από την Αθήνα

Νέφη virga (βίργκα), ένα εντυπωσιακό μετεωρολογικό φαινόμενο που κάνει τα σύννεφα να μοιάζουν με «μέδουσες», παρατηρήθηκαν σήμερα στον ουρανό της Αττικής.

Σύμφωνα με το Meteo, πρόκειται για υετό (υγρασία) που ξεκινά από τα σύννεφα αλλά εξατμίζεται πριν φτάσει στο έδαφος, λόγω ξηρών στρωμάτων αέρα χαμηλότερα στην ατμόσφαιρα.

Το αποτέλεσμα είναι αυτές οι χαρακτηριστικές «ουρές» που κρέμονται από τα σύννεφα και χάνονται στον αέρα.



Πηγή: skai.gr

