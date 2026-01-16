Λογαριασμός
Τι είναι τα παράξενα σύννεφα virga που εμφανίστηκαν στον ουρανό της Αττικής

Ενα εντυπωσιακό μετεωρολογικό φαινόμενο που κάνει τα σύννεφα να μοιάζουν με «μέδουσες» παρατηρήθηκε σήμερα πάνω από την Αθήνα

Νέφη virga πάνω από την Αθήνα

Νέφη virga (βίργκα), ένα εντυπωσιακό μετεωρολογικό φαινόμενο που κάνει τα σύννεφα να μοιάζουν με «μέδουσες», παρατηρήθηκαν σήμερα στον ουρανό της Αττικής. 

νεφη βιργκα

Σύμφωνα με το Meteo, πρόκειται για υετό (υγρασία) που ξεκινά από τα σύννεφα αλλά εξατμίζεται πριν φτάσει στο έδαφος, λόγω ξηρών στρωμάτων αέρα χαμηλότερα στην ατμόσφαιρα. 

Το αποτέλεσμα είναι αυτές οι χαρακτηριστικές «ουρές» που κρέμονται από τα σύννεφα και χάνονται στον αέρα.
 

