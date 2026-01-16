Συνελήφθη 36χρονος για απάτη κατά του Δημοσίου – Η ζημία ξεπερνά τις 120.000 ευρώ

Υπόδικος για κακουργηματική απάτη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου συνελήφθη στην περιοχή του Προμαχώνα Σερρών. Πρόκειται για 36χρονο υπήκοο Βουλγαρίας, σε βάρος του οποίου, όπως διαπίστωσαν αστυνομικοί, εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του ανακριτή Βόλου.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, η πράξη που τού αποδίδεται τελέστηκε εξακολουθητικά, με τη ζημία για το ελληνικό δημόσιο να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Ο 36χρονος συλληφθείς οδηγείται ενώπιον των δικαστικών αρχών του Βόλου για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης.

Πηγή: skai.gr

