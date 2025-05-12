Μία ακόμη ευκαιρία για δωρεάν διακοπές- Παράταση της προθεσμίας για αιτήσεις

Του Βαγγέλη Δουράκη

Μία ακόμη ευκαιρία σε δυνητικούς δικαιούχους να εξασφαλίσουν δωρεάν διακοπές μέσω του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού, δίνει η ΔΥΠΑ: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει σήμερα, εντούτοις αυτές έπρεπε να υποβληθούν βάσει του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ και μοιραία δεν ήταν λίγοι εκείνοι που ελέω ελλιπούς ενημέρωσης έχασαν την σειρά τους. Έτσι, μετά την λήξη της διαδικασίας -στο τέλος της ημέρας- η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί εκ νέου.

Με αυτόν τον τρόπο, θα ξεκινήσει ένας νέος κύκλος αιτήσεων ανοιχτός για όλους ώστε να διεκδικήσουν δωρεάν διακοπές εκείνοι οι δυνητικοί δικαιούχοι -ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ- που έχασαν τις προθεσμίες.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

Σήμερα πάντως και μέχρι τα μεσάνυχτα (συγκεκριμένα ως τις 23:59) αιτήσεις έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν όσοι διαθέτουν ΑΦΜ που λήγει στα ψηφία 2,3,4,5,6,7,8,9.

Αμέσως μετά η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί εκ νέου για 24 ώρες, δηλαδή και για την Τρίτη 13 Μαΐου και μέσα σε αυτό το διάστημα θα μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, χωρίς τον περιορισμό του τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του gov.gr. Η διαδρομή για την αίτηση είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Η επιταγή που θα πάρουν στα χέρια τους οι «τυχεροί» είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, προκειμένου να μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησής τους με τον πάροχο, με ιδιωτική συμμετοχή που κυμαίνεται από 1 ευρώ και φτάνει μέχρι και 12 ευρώ η βραδιά, αναλόγως του καταλύματος που θα επιλεγεί.

Ειδικά πάντως σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο & Ρόδο μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή), ενώ στους δήμους της Β. Εύβοιας και του Έβρου καθώς και στη Θεσσαλία (πλην Σποράδων), μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2025 έως 14.01.2026) και του Πάσχα (03.04.2026 έως 19.04.2026).

Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα Β. Εύβοιας, Έβρου και Θεσσαλίας (εκτός των Σποράδων). Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για ΑμεΑ τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τουρισμού

Το πρόγραμμα προβλέπει ειδική μοριοδότηση για μονογονείς και για ΑμεΑ και αυξημένη μοριοδότηση για δικαιούχους με χαμηλότερο εισόδημα.

Επίσης, για τα ΑμεΑ προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής κάθε χρόνο, δικαίωμα συνοδού και μηδενική ιδιωτική συμμετοχή στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ενώ δεν τους επιβάλλεται κύρωση αν δεν κάνουν χρήση των επιταγών τους.

Για τους γονείς, προβλέπεται αυξημένη μοριοδότηση για κάθε ανήλικο παιδί. Επίσης, μοριοδοτούνται όσοι δεν έλαβαν επιταγές στο παρελθόν ή δεν πήραν επιταγή εξαιτίας μοριοδότησης στα δυο τελευταία προγράμματα.

Δικαιούχοι είναι:

- εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ή

- ασφαλισμένοι στον eEΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ κλάδου ανεργίας ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 01.01.2024 ή

- άνεργοι με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Το οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ, ενώ για τους μακροχρόνια ανέργους (τουλάχιστον 12 μήνες ανεργίας) ισχύουν διαφορετικά εισοδηματικά κριτήρια, όπως περιγράφονται στην Δημόσια Πρόσκληση.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται σε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο και όσοι (εκτός ΑμεΑ) πήραν επιταγή στο πρόγραμμα 2024-25.

Δικαιολογητικά που αφορούν στις προϋποθέσεις συμμετοχής ή στη μοριοδότηση των δικαιούχων αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε περιπτώσεις μη δυνατότητας αυτεπάγγελτης αναζήτησης, τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στις αιτήσεις.

Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού ξεκινά πιο νωρίς από ποτέ και συγκεκριμένα από την 1 η Ιουνίου 2025.

