του Μάκη Συνοδινού

Ξημερώματα Χριστουγέννων άγνωστοι εισέβαλαν σε μονοκατοικία στον Γέρακα και σύμφωνα με την κατάθεση του ιδιοκτήτη βρήκαν και έκλεψαν 270.000 ευρώ.

Οι διαρρήκτες σύμφωνα με αστυνομικές πηγές φαίνεται να ήταν καλά διαβασμένοι, καθώς προκειμένου να μη γίνουν αντιληπτοί «τύφλωσαν» τις κάμερες ασφαλείας της μονοκατοικίας και κατόπιν εισήλθαν στο χώρο.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι διαρρήκτες φαίνεται πως γνώριζαν πού βρίσκονταν τα χρήματα, καθώς ο ιδιοκτήτης τα είχε κρύψει σε μια κρύπτη που είχε φτιάξει στα σκαλοπάτια της εσωτερικής σκάλας.

Πηγή: skai.gr

