Του Μάκη Συνοδινού

Και νέο άγριο επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων όπου σαν αποτέλεσμα είχε δύο 17χρονοι να καταλήξουν στο ΚΑΤ σημειώθηκε στο Μαρούσι, τα ξημερώματα των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μια ομάδα περίπου 15 ατόμων τα οποία επέβαιναν σε 3 αυτοκίνητα κατέβηκαν στην πλατεία που βρίσκεται ο ΗΣΑΠ και με λοστούς επιτέθηκαν στους δύο ανήλικους χτυπώντας τους με μανία.

Μέχρι στιγμής τα κίνητρα της επίθεσης δεν έχουν γίνει γνωστά ωστόσο από τον έναν έκλεψαν το κινητό του τηλέφωνο.

Στο βίντεο ντουκουμέντο καταγράφονται τα δραματικά λεπτά μετά την επίθεση όπου τα ανήλικα θύματα βρίσκονται περιτριγυρισμένα από θαμώνες που προσπαθούν να τους βοηθήσουν και αστυνομικές δυνάμεις φτάνουν στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται πώς είναι το δεύτερο σοβαρό περιστατικό που σημειώνεται στην περιοχή μετά τη δολοφονική επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 15χρονου, πριν λίγες ημέρες.

