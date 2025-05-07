Νεκρή βρέθηκε ηλικιωμένη έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη Νέα Σμύρνη.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν τη σορό της ηλικιωμένης γυναίκας , περίπου 84 ετών, εντός του διαμερίσματος, με εμφανή ίχνη προηγηθείσας πυρκαγιάς, η οποία ωστόσο είχε κατασβεσθεί πριν την άφιξή τους.

Στο σημείο μετέβησαν 4 πυροσβέστες με 1 όχημα.

Για το περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

Πηγή: skai.gr

