Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραγωδία στη Νέα Σμύρνη: Ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή σε διαμέρισμα μετά από φωτιά

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν τη σορό της ηλικιωμένης γυναίκας , περίπου 84 ετών, εντός του διαμερίσματος

Πυροσβεστική

Νεκρή βρέθηκε ηλικιωμένη έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη Νέα Σμύρνη.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν τη σορό της ηλικιωμένης γυναίκας , περίπου 84 ετών, εντός του διαμερίσματος, με εμφανή ίχνη προηγηθείσας πυρκαγιάς, η οποία ωστόσο είχε κατασβεσθεί πριν την άφιξή τους.

Στο σημείο μετέβησαν 4 πυροσβέστες με 1 όχημα.

Για το περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Νέα Σμύρνη τραγωδία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark