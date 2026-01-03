Νότιο Πήλιο: Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί ως διακινητές των οκτώ μεταναστών

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, ως διακινητών των οκτώ μεταναστών από το Αφγανιστάν, που εντοπίστηκαν χθες το πρωί στις Αφέτες του Δήμου Νοτίου Πηλίου, προχώρησε η Αστυνομία. Οι δύο δράστες από την Αλβανία και το Αφγανιστάν επέβαιναν σε κλειστό φορτηγό και πήγαν στην περιοχή για να παραλάβουν και να μεταφέρουν παράνομα τους οκτώ αλλοδαπούς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου 2026, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Βόλου, στο πλαίσιο χερσαίας περιπολίας και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, εντόπισαν στην περιοχή «Ανεμοσθένης» του Νοτίου Πηλίου 8 αλλοδαπούς (έναν άνδρα, 5 γυναίκες και 2 ανήλικους), οι οποίοι στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων. Κατά δήλωσή τους, αποβιβάστηκαν στο σημείο από ταχύπλοο σκάφος, ο χειριστής του οποίου διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σε επακόλουθη έρευνα στην ευρύτερη περιοχή και με τη συνδρομή στελεχών της ΕΛ.ΑΣ., εντοπίστηκαν ένας 54χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Αλβανίας) και ένας 24χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Αφγανιστάν) να επιβαίνουν σε φορτηγό όχημα (Φ/Γ) τύπου van.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 25 παρ. 1 και 2 του Ν. 5038/2023 «Κώδικας Μετανάστευσης», καθώς προέκυψε ότι μετέβησαν στην περιοχή με σκοπό την παραλαβή και την περαιτέρω παράνομη μεταφορά των προαναφερθέντων αλλοδαπών.

Επιπλέον, ο 24χρονος συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 216 Π.Κ. «περί πλαστογραφίας», καθώς κατείχε και επέδειξε πλαστή κάρτα αιτούντος άσυλο.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν το Φ/Γ όχημα, δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας και το πλαστό έγγραφο.

Πηγή: magnesianews.gr

