Νέα πατίνια στους δρόμους της πόλης

Η Lime, ο κορυφαίος πάροχος κοινόχρηστων ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως, ανανεώνει το στόλο της στην Ελλάδα με την εισαγωγή του μοντέλου νέας γενιάς GEN4.1, προσφέροντας τις τελευταίες καινοτομίες στον τομέα της ασφάλειας, της άνεσης και της βιωσιμότητας για τους Έλληνες χρήστες.

Καθώς η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη συνεχίζουν να αγκαλιάζουν τη μικροκινητικότητα, η Lime επενδύει στην τεχνολογία αιχμής για να προσφέρει μια πιο αξιόπιστη και προσιτή λύση μετακίνησης τόσο για τους καθημερινούς χρήστες όσο και για τους επισκέπτες.

Η Lime διαθέτει πάνω από 250.000 κοινόχρηστα ηλεκτρικά οχήματα παγκοσμίως, με περισσότερα από 190.000 ηλεκτρικά πατίνια σε 280 πόλεις και περισσότερα από 50.000 ηλεκτρικά ποδήλατα σε σχεδόν 50 πόλεις. Το μοντέλο GEN4.1, που αναπτύχθηκε από την ομάδα μηχανικών της Lime, η οποία αποτελείται από περισσότερους από 150 εργαζόμενους, βασίζεται σε δεδομένα από 700 εκατομμύρια διαδρομές παγκοσμίως και προσφέρει μια βελτιωμένη εμπειρία, προσαρμοσμένη σε αστικά περιβάλλοντα όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.

Ένα Νέο Πρότυπο για την Ασφάλεια και την Άνεση

Το GEN4.1 φέρνει επαναστατικές βελτιώσεις, βασισμένες στις παρατηρήσεις των χρηστών και τα δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο, εξασφαλίζοντας μια ομαλή, ασφαλή και εύκολη στην οδήγηση εμπειρία:

Ανθεκτικότητα σε όλες τις καιρικές συνθήκες: Μια πιο φαρδιά και αντιολισθητική επιφάνεια στο πατάκι εξασφαλίζει καλύτερη πρόσφυση σε υγρές συνθήκες, ενώ το πλαίσιο αλουμινίου και η στεγανότητα IP67 προστατεύουν τη μπαταρία του πατινιού.

Αναβαθμισμένη σταθερότητα στο δρόμο: Το διπλό σταντ και το χαμηλό κέντρο βάρους βελτιώνουν τη σταθερότητα όταν το πατίνι είναι σταθμευμένο, μειώνοντας το χάος στα πεζοδρόμια.

Βελτιωμένο σύστημα φρένων: Διπλά φρένα με άμεση αντίδραση για ταχύτερη ακινητοποίηση, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια τόσο για τους αναβάτες όσο και για τους πεζούς.

Έξυπνη διασύνδεση με τον αναβάτη: Η ενσωματωμένη LED οθόνη εμφανίζει τα επίπεδα μπαταρίας και τις γεωγραφικές περιοχές περιορισμού, διευκολύνοντας την πλοήγηση στις ζώνες εξυπηρέτησης της Lime.

Τεχνολογία κατά των παρεμβολών: Το GEN4.1 ενσωματώνει το GPS και τη μονάδα ελέγχου στον κορμό του πατινιού, ενισχύοντας την ασφάλεια και αποτρέποντας μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις.

Το ηλεκτρικό πατίνι GEN4.1 έχει ήδη λάβει κορυφαίες αξιολογήσεις για την ασφάλεια και την άνεση, καθιστώντας το ιδανική επιλογή για τις καθημερινές μετακινήσεις.

Προσιτή και Άνετη Μικροκινητικότητα για τους Χρήστες στην Ελλάδα

Η Lime παραμένει αφοσιωμένη στην προσφορά οικονομικών λύσεων κινητικότητας για τους καθημερινούς χρήστες στην Ελλάδα.

Το LimePass προσφέρει ευέλικτες επιλογές τιμολόγησης:

30 λεπτά – 4,99€

60 λεπτά – 8,99€

160 λεπτά – 21,99€

280 λεπτά – 35,99€

Με την κυκλοφορία του GEN4.1, η Lime συνεχίζει να προάγει την καινοτομία στη μικροκινητικότητα στις πόλεις, εξασφαλίζοντας μια ασφαλή, αξιόπιστη και βιώσιμη εμπειρία για τους χρήστες σε όλη την Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

