Νέα Μάκρη: Προφυλακιστέοι o ανήλικος και μητέρα που κατηγορούνται για εμπρησμούς

Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους η 50χρονη μητέρα και ο ανήλικος γιος της που κατηγορούνται για σειρά εμπρησμών στη Νέα Μάκρη.

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος χωρίς την επιβολή περιοριστικών όρων ο 61χρονος ορθοπεδικός.

Η δικογραφία αφορά συνολικά έξι πυρκαγιές και δύο απόπειρες εμπρησμού στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας όλες οι εστίες ξεσπούσαν τα ξημερώματα, ανάμεσα στις 03.00 – 04.00 με την τελευταία πυρκαγιά να εκδηλώνεται την περασμένη Κυριακή.

Ο 61χρονος και η 50χρονη είχαν συλληφθεί μετά από εντάλματα που εξέδωσαν οι διωκτικές αρχές.

Το μεσημέρι παρουσιάστηκε στην ανακρίτρια και ο ανήλικος και παραδόθηκε.

Φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να εμπλέκεται στην πρόκληση πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής ο ανήλικος εμπλέκεται στην πρόκληση των πυρκαγιών, οι οποίες ξεσπούσαν όταν τα μέλη της συγκεκριμένης οικογένειας είχαν διαφωνίες με τους γείτονές τους στη Νέα Μάκρη.

