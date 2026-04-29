Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Εκτύπωση Ενημερωτικού Σημειώματος Δωροσήμου», στο πλαίσιο του συνολικού σχεδίου εκσυγχρονισμού και ψηφιακής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Από την Τρίτη 28 Απριλίου 2026, οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν και να εκτυπώνουν το ενημερωτικό σημείωμα δωροσήμου για κάθε χρήση, εύκολα και άμεσα, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους στις τοπικές διευθύνσεις του φορέα.

Η υπηρεσία «Εκτύπωση Ενημερωτικού Σημειώματος Δωροσήμου» είναι διαθέσιμη μέσω του επίσημου ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), στην ενότητα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Μισθωτούς», με τη χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η υλοποίηση της νέας υπηρεσίας σηματοδοτεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς την απλοποίηση των διαδικασιών και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, καθώς επιτυγχάνονται η ενσωμάτωση της διαχείρισης δωροσήμου στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον του φορέα και η σημαντική μείωση της επισκεψιμότητας στις τοπικές διευθύνσεις.

Στην ανακοίνωσή του, ο e-ΕΦΚΑ τονίζει ότι συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν τη διαφάνεια, την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα στην εξυπηρέτηση των πολιτών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας προς όφελος των ασφαλισμένων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

