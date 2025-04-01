Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέα γενιά αγροτών: Το μέλλον της υπαίθρου - Δείτε βίντεο

Ένας νέος άνδρας αποφάσισε να καινοτομήσει καλλιεργώντας το χαβιάρι των φυτών και ένας αμπελουργός δίνει τον δικό του αγώνα να μείνει στον αγροτικό κλάδο

Αγρότης

Ο πρωτογενής τομέας στα Γρεβενά παίζει σημαντικό ρόλο για τον τόπο. Στο χωριό Καρπερό ένας νέος άνδρας αποφάσισε να καινοτομήσει καλλιεργώντας το χαβιάρι των φυτών, τη μαύρη φακή beluga και ένας αμπελουργός παίρνοντας σκυτάλη από τους γονείς του δίνει τον δικό του αγώνα να μείνει στον αγροτικό κλάδο.

Αγρότες

Δείτε βίντεο από την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα»:

Αγρότης

Αγρότης

Αγρότης

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Όπου υπάρχει Ελλάδα Αγρότες Γρεβενά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark