Ο πρωτογενής τομέας στα Γρεβενά παίζει σημαντικό ρόλο για τον τόπο. Στο χωριό Καρπερό ένας νέος άνδρας αποφάσισε να καινοτομήσει καλλιεργώντας το χαβιάρι των φυτών, τη μαύρη φακή beluga και ένας αμπελουργός παίρνοντας σκυτάλη από τους γονείς του δίνει τον δικό του αγώνα να μείνει στον αγροτικό κλάδο.

Δείτε βίντεο από την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα»:

