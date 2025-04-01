Τα Γρεβενά βρίσκονται στην κορυφή της λίστας που αφορά τη μείωση του πληθυσμού. Η υπογεννητικότητα ερημώνει τα χωριά και έχει κλείσει σχολεία και έτσι τα παιδιά που απομένουν διανύουν καθημερινά μεγάλες αποστάσεις για να φτάσουν στο σχολείο τους στην πόλη.

Ο Γρηγόρης Ποζιός ακολούθησε τα παιδιά στην επιστροφή τους με ταξί από το σχολείο των Γρεβενών, στο χωριό. Όπως μας είπε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Σπηλαίου Γρεβενών, Δημήτρης Ράμμος, το δημοτικό σχολείου του χωριού έκλεισε το 1992 αφού δεν υπάρχουν παιδιά για να φοιτήσουν.

Δείτε βίντεο από την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα»:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.