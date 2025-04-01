Λογαριασμός
Ν. Γρεβενών: Θλιβερή πρωτιά στη μείωση του πληθυσμού - Δείτε βίντεο

Η υπογεννητικότητα ερημώνει τα χωριά, έχει κλείσει σχολεία και έτσι τα παιδιά που απομένουν διανύουν καθημερινά μεγάλες αποστάσεις για να φτάσουν στο σχολείο τους

Σχολεία

Τα Γρεβενά βρίσκονται στην κορυφή της λίστας που αφορά τη μείωση του πληθυσμού. Η υπογεννητικότητα ερημώνει τα χωριά και έχει κλείσει σχολεία και έτσι τα παιδιά που απομένουν  διανύουν καθημερινά μεγάλες αποστάσεις για να φτάσουν στο σχολείο τους στην πόλη.

Ο Γρηγόρης Ποζιός ακολούθησε τα παιδιά στην επιστροφή τους με ταξί από το σχολείο των Γρεβενών, στο χωριό.  Όπως μας είπε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Σπηλαίου Γρεβενών, Δημήτρης Ράμμος, το δημοτικό σχολείου του χωριού έκλεισε το 1992 αφού δεν υπάρχουν παιδιά για να φοιτήσουν.

Δείτε βίντεο από την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα»:

Πηγή: skai.gr

