Βιασμός 12χρονης στον Κολωνό: Στη φυλακή 4 από τους 11 που κρίθηκαν ένοχοι

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι έξι από τους 11 κατηγορούμενους - Ένας ακόμη είναι φυγόδικος - Ποινές από 4 έως 12 χρόνια στους ενόχους

Κολωνός κατηγορούμενοι

Της Έλενας Γαλάρη

Ποινή από 4 έως 12 ετη επέβαλε το Μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας στους 11 κατηγορούμενους , οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για γενετήσιες πράξεις έναντι αμοιβής σε βάρος της 12χρονης από τον Κολωνό

Δικαστές και ένορκοι αποφάσισαν να δώσουν αναστολή  στην έφεση στους έξι κατηγορουμενους επιβάλλοντας περιοριστικούς όρους, ενω  οι υπόλοιποι τέσσερις οδηγούνται στις φυλακές. Ο πέμπτος είναι φυγόδικος.

Σε οκτώ καταδικασθέντες το δικαστήριο αναγνώρισε ελαφρυντικα, όπως πρότερο σύννομο βίο, ειλικρινή μεταμέλεια και μετεφηβική ηλικία.

Είναι η δεύτερη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση της ανήλικης που έζησε τη φρίκη. 

