Νέα διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης: Εντοπίστηκε λέμβος με 47 αλλοδαπούς

Μια ακόμη επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε το πρωί, σε θαλάσσια περιοχή νότια του Ηρακλείου, όπου εντοπίστηκε λέμβος με 47 αλλοδαπούς.



Πιο συγκεκριμένα, τα 47 άτομα εντοπίστηκαν 41 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, ενώ η ασφαλής μεταφορά τους στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου, έγινε με σκάφος της Frontex. Μέσα στις επόμενες ώρες, αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με τοπικές αρχές, ανάμεσά τους βρίσκονται και γυναίκες.

Επίσης, σκάφος με 131 μετανάστες εντοπίστηκε σε θαλάσσια ύδατα ανοιχτά της Γαύδου και άμεσα σκάφη του λιμενικού έσπευσαν στο σημείο για τη διάσωση τους. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο νησί της Γαύδου από πού αναμένεται η μεταφορά τους προς την Κρήτη. Υπενθυμίζεται ότι μόνο για χθες περισσότερα από 500 άτομα μεταφέρθηκαν στον εκθεσιακό χώρο της Αγίας, όπου και με τις σημερινές διασώσεις αρχίζει και πάλι να ασφυκτιά από συγκεντρωμένους μετανάστες.

