Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δραματική και εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης των σορών των τεσσάρων ορειβατών που εντοπίστηκαν νεκροί στα Βαρδούσια Όρη, χτυπημένοι από χιονοστιβάδα. Στην περιοχή επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής και εθελοντικών ομάδων, με στόχο την ολοκλήρωση της διαδικασίας πριν πέσει το σκοτάδι.



Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η μία εκ των σορών έχει ήδη παραληφθεί από το ελικόπτερο Super Puma που συμμετέχει στην επιχείρηση και αναμένεται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Ιτέας και πιθανόν εν συνεχεία στο Ρίο για νεκροτομή. Για τους υπόλοιπους τρεις άτυχους ορειβάτες, γίνεται προσπάθεια μεταφοράς τους σε πλάτωμα ώστε να μπορέσει να γίνει η ανέλκυση με βίντσι.

«Στα 2.000 μέτρα η επιχείρηση, ορεινός όγκος με χιόνι και απότομη πλαγιά»

Ο Χάρης Ασαργιωτάκης, μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αττικής που συμμετέχει στην επιχείρηση, περιγράφει τις συνθήκες που επικρατούν στο πεδίο. Οι δυνάμεις έχουν χωριστεί, με την ομάδα βάσης να βρίσκεται χαμηλότερα, ενώ οι ειδικές δυνάμεις επιχειρούν στο δύσβατο σημείο της τραγωδίας.



«Είμαστε στη βάση που είναι η επιχείρηση... εγώ βρίσκομαι κάτω, στα 1.700-1.800 μέτρα περίπου όπου δεν έχει χιόνι. Αυτό το περιστατικό είναι γύρω στα 2.000 μέτρα, εκεί έχει χιόνι», αναφέρει ο κ. Ασαργιωτάκης, περιγράφοντας το τοπίο ως έναν ορεινό όγκο με βράχια και απότομη πλαγιά.



Στο σημείο βρίσκονται 4 ομάδες της ΕΜΑΚ, οδηγοί βουνού και εθελοντικές ομάδες, με τα μέλη της ΕΜΑΚ να έχουν ανέβει ψηλά για να προετοιμάσουν τα θύματα για την αεροδιακομιδή.

Το χρονοδιάγραμμα και το «Σχέδιο Β»

Η αγωνία των διασωστών κορυφώνεται καθώς ο χρόνος πιέζει. Όπως εξηγεί ο κ. Ασαργιωτάκης, υπάρχει έτοιμο εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση που το ελικόπτερο δεν καταφέρει να ολοκληρώσει την αποστολή, κάτι που όμως θα σημάνει μεγάλη καθυστέρηση.



«Εάν δεν καταφέρει το ελικόπτερο, θα γίνει διακομιδή με τα χέρια, το οποίο σημαίνει 2 ώρες τουλάχιστον περπάτημα... Άρα για το κατέβασμα πάλι θα θέλουμε αντίστοιχο χρόνο». Ο ίδιος εκφράζει την ελπίδα να ολοκληρωθεί η διαδικασία από αέρος «για να μην καθυστερήσουμε, αλλιώς θα μας πάρει η νύχτα».



Σύμμαχος στην επιχείρηση είναι ο καιρός, ο οποίος, σε αντίθεση με τις προηγούμενες ώρες, είναι καθαρός και χωρίς ανέμους, διευκολύνοντας το έργο των πτητικών μέσων.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε χθες, όταν εντοπίστηκαν οι τέσσερις ορειβάτες θαμμένοι κάτω από χιονοστιβάδα. Η παρέα είχε ξεκινήσει ανήμερα τα Χριστούγεννα από τον Αθανάσιο Διάκο για μια ορεινή διαδρομή. Ο συναγερμός σήμανε όταν φιλικό τους πρόσωπο, που δεν τους ακολούθησε στην ανάβαση, ειδοποίησε τις αρχές καθώς είχαν χαθεί τα ίχνη τους.

Στην τιτάνια επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά περίπου 30 πυροσβέστες από την 1η, 6η, 7η και 8η ΕΜΑΚ, drone, ερπυστριοφόρα. Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης συμμετέχει στην επιχείρηση με 5 άτομα από την Αθήνα, 4 άτομα από την Αχαΐα και 2 άτομα από τη Φωκίδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.