Νέα ανατροπή στην υπόθεση Τσιχλάκη – Πίσω στη φυλακή ο σύζυγος, 9 χρόνια μετά τη δολοφονία της

Σε νέα ανατροπή οδηγήθηκε σήμερα στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης, η υπόθεση της δολοφονίας της Έφης Τσιχλάκη στο σπίτι της στην Καμάρα Κολυμβαρίου το 2016.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το zarpanews.gr, το Εφετείο δεν αναγνώρισε (5-2) το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς που είχε ρίξει την ποινή του συζύγου της και το οποίο είχε αναιρεθεί από τον Άρειο Πάγο και του επέβαλε ποινή 15 ετών που σημαίνει ότι πρέπει να επιστρέψει στη φυλακή για περίπου δυο χρόνια ακόμα.

Μάλιστα οι 3 τακτικοί δικαστές είχαν την άποψη ότι έπρεπε να του επιβληθούν ισόβια ενώ τα 15 χρόνια πλειοψήφησαν από τους 4 ενόρκους.

Για τη δολοφονία ο κατηγορούμενος έχει καταδικαστεί οριστικά και αμετάκλητα παρόλο που εξακολουθεί να δηλώνει αθώος, υποστηρίζοντας ότι η γυναίκα αυτοκτόνησε.

Η εκδοχή αυτή άλλωστε είχε γίνει δεκτή από το πρωτόδικο δικαστήριο που είχε οδηγηθεί στην απαλλαγή του.

Η υπόθεση δικάστηκε ξανά μετά από εισαγγελική έφεση και το εφετείο τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση αναγνωρίζοντας όμως το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς.

Με την αναγνώριση του ελαφρυντικού, η ποινή μειώθηκε στα 8 χρόνια με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να αποφυλακιστεί περίπου 1,5 χρόνο μετά.

Το ελαφρυντικό αναιρέθηκε από τον Άρειο Πάγο ως μη επαρκώς αιτιολογημένο και ως εκ τούτου το Εφετείο κλήθηκε να το εξετάσει ξανά, με δεδομένη την απόφαση για την ενοχή του.

«Ένας άνθρωπος είναι κάτω απ’ το χώμα εδώ και εννέα χρόνια και ο δράστης κυκλοφορεί ελεύθερος» ήταν το σχόλιο της Έδρας στο αίτημα του δικηγόρου υπεράσπισης για αναβολή / διακοπή ενώ λίγες εβδομάδες μετά, η δικαστής που είχε κάνει αυτό το σχόλιο, υπέβαλε αίτημα εξαίρεσής της από τη συγκεκριμένη δίκη, επικαλούμενη προσωπικούς λόγους και το οποίο έγινε δεκτό από το δικαστήριο.

