Τεραστίων διαστάσεων κομπίνα ξεσκέπασε η συντονισμένη έφοδος της ευρωπαϊκής εισαγγελίας σε Αθήνα, Μαδρίτη, Παρίσι και Σόφια, με τη συνολική ζημιά για τα ευρωπαϊκά ταμεία να ξεπερνά τα 700 εκατ. ευρώ.

Η έρευνα έφερε την κωδική ονομασία «Καλυψώ». Τα μέλη του κυκλώματος κατέκλυζαν την αγορά με κινέζικα προϊόντα, τα οποία εισάγονταν με παράνομο τρόπο, αποφεύγοντας τους τελωνειακούς δασμούς και τον ΦΠΑ.

Το κύκλωμα με επικεφαλής Κινέζους και μέλη Έλληνες εκτελωνιστές, εισήγαγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Κίνα υφάσματα, ρούχα, ηλεκτρικά σκούτερ και πατίνια. Τα κινεζικά προϊόντα εκτελωνίζονταν στον Πειραιά και μέσω μεταφορικών εταιρειών με έδρα τη Βουλγαρία, προωθούνταν σε Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και την Πολωνία.

Οι Εσωτερικές υποθέσεις συνέλαβαν 8 άτομα, κυρίως εκτελωνιστές και υπαλλήλους του Γ΄ Τελωνείου Πειραιά. Εντοπίστηκαν 4,7 εκατ. ευρώ σε μετρητά.

Πώς γινόταν η απάτη;

Το κύκλωμα εισήγαγε, για παράδειγμα, πατίνια αξίας 400 ευρώ με τον φόρο που αναλογεί να αγγίζει τα 360 ευρώ. Χρησιμοποιώντας πλαστά παραστατικά δήλωναν ότι τα κοντέινερ περιείχαν ελαστικά αξίας 50 ευρώ, τα οποία έχουν φόρο μόλις ένα κοντά πέντε ευρώ. Η διαφορά πήγαινε στην τσέπη τους.

Κλειδί για τη λειτουργία του συστήματος ήταν η παραποίηση των φορολογικών εγγράφων και η μερική δήλωση του εμπορεύματος. Μόνο ένα μικρό μέρος του δηλώνονταν ως ηλεκτρικά ποδήλατα, ενώ το υπόλοιπο σε άλλα είδη με μικρότερο κόστος και φυσικά δασμούς.

Ο «Spencer», η «Kelly» και ο «θείος»

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΣΚΑΪ και του Γιάννη Σουλιώτη, τον Αύγουστο του 2024, η ΕΥΠ είχε συντάξει και είχε διαβιβάσει στην ΑΑΔΕ ένα αναλυτικό απόρρητο πληροφοριακό έγγραφο και αυτό περιέγραφε με λεπτομέρειες τόσο τη δομή όσο και τα μέλη της εγκληματικής ομάδας που χθες και σήμερα βρέθηκε στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας με τη συνδρομή των Εσωτερικών Υποθέσεων.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο απόρρητο έγγραφο, ως αρχηγικά μέλη του κυκλώματος εμφανίζονται ένα ζευγάρι Κινέζων, ο άνδρας έχει ένα κωδικό όνομα Spencer και η σύζυγός του Kelly. Αυτοί οι δύο έκαναν τις συμφωνίες για την εισαγωγή κινεζικών προϊόντων.

Ως βασικό σύνδεσμό τους είχαν μία γυναίκα εκτελωνίστρια, στην κατοχή της οποίας βρέθηκαν 4,7 εκατ. σε μετρητά.

Η συγκεκριμένη γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες που διαθέτουν εδώ και ένα χρόνο οι αρχές συγκέντρωνε τα χρήματα από τους Κινέζους και μέσω συνεργού της, τα μετέφερε σε εταιρεία που διατηρούσε στο Πέραμα.

Κομβικός είναι και ο ρόλος ενός εκτελωνιστή ο οποίος είναι γνωστός με το κωδικό όνομα «Θείος». Στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί ή έχει συνδεθεί με πληροφορίες για εμπλοκή του σε λαθρεμπόριο τσιγάρων.

Το διάστημα 2021-2022 είχαν γίνει εις βάρος του τρεις επιθέσεις και έχει πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού και έχει γίνει εμπρησμός σε πολυτελές όχημα Πόρσε που οδηγούσε και σε μια βέσπα που επίσης χρησιμοποιούσε στις μετακινήσεις του με δράστη, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, τους ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση που έχουν εμπλακεί στην εκτέλεση συμβολαίων θανάτου σε βάρος στελεχών της Greek Mafia.

Επίσης, εμπλεκόμενος είναι και ένας ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας με έδρα τον Ασπρόπυργο, ενώ σύμφωνα με την αρχική καταγραφή, συνολικά το κύκλωμα διαχειριζόταν 10 αποθήκες στην Αττική, όπου οδηγούνταν αρχικά τα εμπορεύματα πριν ταξιδέψουν για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.







