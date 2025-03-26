Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Νέας Αγχιάλου η τραγική είδηση της αυτοκτονίας ενός 18χρονου μαθητή, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του ανήμερα της 25ης Μαρτίου. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πώς ένας νέος άνθρωπος, γεμάτος προοπτικές, οδηγήθηκε σε αυτή την αδιανόητη πράξη.

Ένα τραγικό γεγονός που συγκλονίζει

Σύμφωνα με πληροφορίες από το TheNewspaper, ο 18χρονος ήταν μαθητής της Γ’ Λυκείου και είχε έναν μικρότερο αδερφό που φοιτά στο Γυμνάσιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, την ώρα του περιστατικού οι γονείς του έλειπαν από το σπίτι. Όταν επέστρεψαν, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα φρικτό θέαμα: Ο γιος τους είχε απαγχονιστεί χρησιμοποιώντας αυτοσχέδια θηλιά από σεντόνι, την οποία είχε δέσει στο διάδρομο του σπιτιού.

Η εικόνα τούς «πάγωσε». Η μητέρα του ξέσπασε σε σπαρακτικές κραυγές, καλώντας σε βοήθεια. Οι γείτονες, ακούγοντας τις φωνές, έσπευσαν να δουν τι συνέβη, ενώ άμεσα κλήθηκαν οι αρχές.

Παρέμβαση των Αρχών

Στο σπίτι έφτασαν αστυνομικοί από το Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Ο 18χρονος είχε εκπνεύσει, βυθίζοντας την οικογένειά του και ολόκληρη την τοπική κοινωνία στο πένθος.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, ενώ οι Αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Το σοκ στην κοινωνία και το ζήτημα της ψυχικής υγείας

Το τραγικό συμβάν έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην κοινωνία, καθώς αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σημασία της ψυχικής υγείας των νέων. Συμμαθητές, φίλοι και εκπαιδευτικοί προσπαθούν να κατανοήσουν τι μπορεί να οδήγησε τον 18χρονο σε αυτή την απόφαση, ενώ οι ειδικοί επισημαίνουν την ανάγκη στήριξης των νέων που βιώνουν ψυχολογικές πιέσεις.

Η τοπική κοινότητα της Νέας Αγχιάλου είναι συντετριμμένη και εκφράζει τη συμπαράστασή της στην οικογένεια του αδικοχαμένου μαθητή. Οι σκέψεις όλων είναι με τους γονείς και τον αδερφό του, που βιώνουν μια αδιανόητη απώλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό περιβάλλον του 18χρονου, ο νεαρός βρισκόταν στο φάσμα του αυτισμού.

Οι συμμαθητές του τον είχαν απομονώσει από τις παρέες τους, δεν τον καλούσαν σε κοινωνικές δραστηριότητες και τον είχαν περιθωριοποιήσει, με αποτέλεσμα να αισθάνεται βαθιά μοναξιά.

Πηγή: skai.gr

