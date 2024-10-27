Nαυπακτία: Συνελήφθη 60χρονος για επίθεση στον πατέρα και την αδελφή του

Ανδρας 60 ετών συνελήφθη λίγα εικοσιτετράωρα νωρίτερα σε χωριό της Ναυπακτίας από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ του Τμήματος Ασφαλείας Μεσολογγίου και του Α.Τ. Ναυπάκτου.

Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενδοοικογενειακής βίας και απειλή.

Ο συλληφθείς, σύμφωνα με το agriniopress.gr, υπό την επήρεια μέθης, κατά τις βραδινές ώρες της 25ης Οκτωβρίου φέρεται να είχε διαπληκτισμό με τον ηλικιωμένο πατέρα του, φτάνοντας σε τέτοιο σημείο να αποπειράθηκε με χρήση σχοινιού να τον πνίξει.

Επενέβη η αδερφή του και κόρη του ηλικιωμένου, απομακρύνοντας τον 60χρονο από το σημείο και κλειδώνοντάς τον εκτός σπιτιού. Ωστόσο ο άνδρας παρέμεινε στο σημείο, κραδαίνοντας μπαλτά και απειλώντας την αδερφή και τον πατέρα του.

Επί τόπου κλήθηκε η Αστυνομία και ο άνδρας συνελήφθη, με το σχετικό κατηγορητήριο να έχει σχηματιστεί σε βάρος του. Προανάκριση ενεργεί το Α.Τ. Ναυπάκτου ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας (παράλληλη έδρα Μεσολογγίου

