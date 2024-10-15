Την Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου, θα ανατείλει το «φεγγάρι του κυνηγού», η πανσέληνος Οκτωβρίου, που θα είναι ιδιαίτερα φωτεινή και αναμένεται να χαρίσει μια μοναδική λάμψη στον νυχτερινό ουρανό.

Μάλιστα, πρόκειται για υπερπανσέληνο, αφού θα συμπέσει με την περίοδο που η Σελήνη βρίσκεται πιο κοντά στην τροχιά της Γης.

Τα ονόματα της Σελήνης σχετίζονται συνήθως με τις δραστηριότητες που γίνονταν αυτή την εποχή του χρόνου

Σύμφωνα με το Oxford English Dictionary, η ονομασία για το «φεγγάρι του κυνηγού» ξεκινά από το 1710.

Άλλες ονομασίας για το «φεγγάρι του κυνηγού» είναι:

Drying Rice Moon, περιγράφει μέρος της διαδικασίας μετά τη συγκομιδή της προετοιμασίας του ρυζιού για το χειμώνα.

Falling Leaves Moon είναι ένας όρος Anishinaabe που υπογραμμίζει τη μετάβαση μεταξύ καλοκαιριού και φθινοπώρου.

Freezing Moon (Ojibwe) και το Ice Moon (Haida) αναφέρονται στις ολοένα και πιο χαμηλές θερμοκρασίες αυτής της περιόδου.

Migrating Moon (Cree) αναφέρεται στη στιγμή που τα πουλιά αρχίζουν να πετούν νότια σε θερμότερα κλίματα.

Πηγή: skai.gr

