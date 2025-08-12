Άδ. Γεωργιάδης για τις φωτιές: Οι επιχειρήσεις του ΕΚΑΒ και ο αριθμός των ατόμων που έχουν διακομισθεί

Σε ενημέρωση για τις επιχειρήσεις του ΕΚΑΒ στις πυρκαγιές σε Αχαΐα, Πρέβεζα και Χίο προχώρησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ παράλληλα έδωσε στοιχεία και για τα περιστατικά που έχουν διακομισθεί.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει ο κ. Γεωργιάδης μέσω ανάρτησης στο X:

Αχαΐα

Το ΕΚΑΒ επιχειρεί με 8 ασθενοφόρα εκ των οποίων μια Κινητή Ιατρική Μονάδα με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης των δυνάμεων. Από την έναρξη της Πυρκαγιάς έχουν διακομισθεί: - 7 περιστατικά (1 με ελαφρά εγκαύματα και 6 αναπνευστικά) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίο) - 3 περιστατικά σε όμορα Κέντρα Υγείας και στο υπνωτήριο του Δήμου για φιλοξενία. - Κατόπιν της εκκένωσης του ΚΥ Κάτω Αχαΐας, 2 περιστατικά διακομίζονται στο ΚΥ Βάρδας.

Πρέβεζα

Το ΕΚΑΒ επιχειρεί με 6 ασθενοφόρα - Αρχικά διακομίσθηκαν 7 περιστατικά (αναπνευστικά) στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού (λόγω εκκένωσης οικισμού) - Λόγω της προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Θεσπρωτικού, 4 άτομα διακομίσθηκαν στον ΓΝ Άρτας. - Λόγω της προληπτικής εκκένωση του ΚΥ Φιλιππιάδας, 4 άτομα διακομίζονται στο ΓΝ Άρτας

Χίος

Το ΕΚΑΒ επιχειρεί με 5 ασθενοφόρα Έχουν διακομισθεί 6 περιστατικά (αναπνευστικά) στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο».

Μπορείτε να δείτε όλες τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα στη χώρα εδώ.

12/08/2025 – 10:15 / Συνολική Ενημέρωση – Πυρκαγιές Αχαΐας, Πρέβεζας & Χίου



ΑΧΑΪΑ



Το ΕΚΑΒ επιχειρεί με 8 ασθενοφόρα εκ των οποίων μια Κινητή Ιατρική Μονάδα με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης των δυνάμεων.

Από την έναρξη της Πυρκαγιάς έχουν διακομισθεί:

- 7 περιστατικά (1 με… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 12, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.