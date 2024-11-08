Συνολικά 388 κάμερες θα τοποθετηθούν σε διασταυρώσεις κεντρικών δρόμων της Αττικής με στόχο την καταγραφή των παραβιάσεων του ερυθρού σηματοδότη από τα διερχόμενα αυτοκίνητα.

Η εγκατάσταση των συγκεκριμένων καμερών θα πραγματοποιηθεί σε εφαρμογή σύμβασης που αναμένεται να υπογράψει η Περιφέρεια Αττικής τις επόμενες ημέρες με τους αναδόχους εταιρείας που αναδείχτηκε από ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Το κόστος της προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης των καμερών που θα λειτουργούν ως συσκευές καταγραφής των παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, προβλέπεται να φτάσει στα 18,8 εκατ. ευρώ και οι πόροι θα καλυφτούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι κάμερες θα εγκατασταθούν σταδιακά μέσα στον επόμενο ενάμιση χρόνο.

Το σχέδιο

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι κάμερες θα συνδεθούν με τους σηματοδότες που βρίσκονται σε 100 κομβικά σημεία στους δρόμους του λεκανοπεδίου, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας συμβαίνουν και τα περισσότερα ατυχήματα. Οι κάμερες προβλέπεται να τοποθετηθούν, μεταξύ άλλων, σε κεντρικές διασταυρώσεις των λεωφόρων Κηφισίας, Συγγρού, Βασιλίσσης Σοφίας, Βουλιαγμένης, Κατεχάκη, Μεσογείων, Πειραιάς, Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Αλεξάνδρας, Παιανίας-Κορωπίου, Κηφισού, Γαλατσίου, Βεΐκου, Πατησίων, Ακαδημίας, Δαβάκη, Αμφιθέας, Ποσειδώνος, Θηβών, Ηρώων Πολυτεχνείου στον Πειραιά, Αχαρνών, Δεκελείας, ΝΑΤΟ, Δημοκρατίας και Χαροκόπου.

Τα μοντέλα των καμερών που έχουν επιλεγεί διαθέτουν λογισμικό το οποίο θα συνδεθεί με τους σηματοδότες. «Με το που θα ανάβει το κόκκινο φανάρι, θα ξεκινά η βιντεοσκόπηση της διασταύρωσης. Κάθε φορά που ένα όχημα εντοπίζεται να παραβιάζει τον ΚΟΚ, θα λαμβάνονται και φωτογραφίες. Το σύνολο του υλικού θα μεταφέρεται αυτομάτως στον κεντρικό server διαχείρισης παραβάσεων, όπου θα έχει πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο η Ελληνική Αστυνομία. Ακολούθως θα αποστέλλεται η κλήση στον κάτοχο του οχήματος από την Τροχαία, πιθανότατα μέσω SMS«, όπως περιγράφουν ειδικοί από το κέντρο διαχείρισης της κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.