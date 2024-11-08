Στο Αγρίνιο καταγγελία σε βάρος των γονέων της έκανε σήμερα νωρίς το πρωί στο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας 27χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress, η γυναίκα κατήγγειλε πως οι γονείς της την είχαν δέσει το κρεβάτι της κι έφυγαν από το σπίτι. Παρόλα αυτά κατάφερε τελικά να λυθεί και πήγε στην Αστυνομία, ώστε να καταγγείλει το περιστατικό.

Οι αστυνομικοί βρίσκονται σε αναζήτηση του πατέρα και της μητέρας της 27χρονης, που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία.

Πηγή: skai.gr

