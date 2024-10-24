Ένα βρέφος ηλικίας μόλις 9 ημερών, έχασε χθες τη ζωή του στη Νάουσα. Το νεογέννητο κοριτσάκι μεταφέρθηκε από τον πατέρα του χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο της περιοχής, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Σύμφωνα με πληροφορίες και όπως έδειξαν τα αποτελέσματα της νεκροψίας, ο θάνατος του βρέφους επήλθε μετά από εισρόφηση γαστρικών υγρών.
Πηγή: ΕΡΤ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.