Πνιγμό από εισρόφηση γαστρικών υγρών έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για το θάνατο βρέφους στη Νάουσα

Το νεογέννητο κοριτσάκι μεταφέρθηκε από τον πατέρα του χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο της περιοχής, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Νάουσα βρέφος

Ένα βρέφος ηλικίας μόλις 9 ημερών, έχασε χθες τη ζωή του στη Νάουσα. Το νεογέννητο κοριτσάκι μεταφέρθηκε από τον πατέρα του χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο της περιοχής, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες και όπως έδειξαν τα αποτελέσματα της νεκροψίας, ο θάνατος του βρέφους επήλθε μετά από εισρόφηση γαστρικών υγρών.

Πηγή: ΕΡΤ

