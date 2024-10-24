Ένα βρέφος ηλικίας μόλις 9 ημερών, έχασε χθες τη ζωή του στη Νάουσα. Το νεογέννητο κοριτσάκι μεταφέρθηκε από τον πατέρα του χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο της περιοχής, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες και όπως έδειξαν τα αποτελέσματα της νεκροψίας, ο θάνατος του βρέφους επήλθε μετά από εισρόφηση γαστρικών υγρών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.