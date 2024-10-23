Νάουσα: Κοριτσάκι ηλικίας 8 ημερών νεκρό

Η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου βρέφους ηλικίας μόλις 8 ημερών, στη Νάουσα.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, το νεογέννητο κοριτσάκι μεταφέρθηκε από τον πατέρα του χωρίς τις αισθήσεις του το πρωί στο νοσοκομείο της Νάουσας και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Προανάκριση διεξάγει το Αστυνομικό Τμήμα Νάουσας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
