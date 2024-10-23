Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σοκ στον Τύρναβο: Σκυλιά κατασπάραξαν 70χρονη

Η γυναίκα – περίπου 70 ετών – έφερε δαγκώματα από σκυλιά και βρέθηκε νεκρή στην αυλή της οικία της

Τύρναβος: Σκυλιά κατασπάραξαν 70χρονη

Τραγικό θάνατο βρήκε μία γυναίκα σήμερα το απόγευμα στα Πλατανούλια του Δήμου Τυρνάβου.

Η γυναίκα – περίπου 70 ετών – έφερε δαγκώματα από σκυλιά και βρέθηκε νεκρή στην αυλή της οικία της, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για δικά της ή της οικογενείας σκυλιά!

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε την άτυχη γυναίκα, αλλά και η αστυνομία που έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών του τραγικού συμβάντος, παραγγέλλοντας μάλιστα νεκροψία-νεκροτομή για να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου της.

Πηγή: Larissanet

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λάρισα σκυλιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark