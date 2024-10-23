Συνελήφθησαν, σήμερα το πρωί στην περιοχή του Ασπροπύργου, 3 άντρες, ηλικίας 22, 26 και 39 ετών, και 37χρονη και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Ασπροπύργου για διακεκριμένες κλοπές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ στο πλαίσιο της περιπολίας τους εντόπισαν πλησίον σιδηροδρομικού δικτύου, στο οποίο πραγματοποιούταν εργασίες, όχημα με δύο επιβαίνοντες, φορτωμένο με σιδερένια αντικείμενα που είχαν αφαιρέσει από αυτό λίγο νωρίτερα.

Σε επακόλουθη έρευνα κατά μήκος του δικτύου εντόπισαν επιπλέον δύο άτομα να αφαιρούν μεταλλικά αντικείμενα από τις σιδηροδρομικές γραμμές και τους ακινητοποίησαν.

Παράλληλα όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, συνελήφθη και ένας εργαζόμενος της εταιρίας υποστήριξης τεχνικών εργασιών στις σιδηροδρομικές γραμμές, ο οποίος φέρεται να διευκόλυνε την αφαίρεση των παραπάνω αντικειμένων έναντι αμοιβής και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή.

Τα αντικείμενα που απέσπασαν κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν σε αρμόδιο υπάλληλο του Οργανισμού Συγκοινωνιών.

Κατασχέθηκαν επιπλέον τα οχήματα που χρησιμοποιούσαν για τις μεταφορές τους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

