Προσωρινά κλειστό θα παραμείνει από αύριο Τρίτη 11 Μαρτίου και έως την Κυριακή 30 Μαρτίου το αεροδρόμιο της Νάξου. Η αναστολή λειτουργίας πραγματοποιείται στο πλαίσιο των έργων επέκτασης του δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών και της αναβάθμισης του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης, σύμφωνα με ΝΟΤΑΜ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το naxospress, ο διάδρομος στον Κρατικό Αερολιμένα Νάξου θα παραμείνει κλειστός προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα τεχνικά έργα υποδομών και συντήρησης του οδοστρώματος. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης δεν θα επηρεαστούν οι πτήσεις αεροδιακομιδών με ελικόπτερα, καθώς θα κάνουν χρήση εγκεκριμένου χώρου του δαπέδου στάθμευσης του αεροδρομίου.

Η προσωρινή αναστολή της εξυπηρέτησης εμπορικών πτήσεων είναι αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και με ασφάλεια οι απαιτούμενες τεχνικές εργασίες κατασκευής και σύνδεσης του νέου τροχοδρόμου με τον διάδρομο προσγείωσης / απογείωσης, καθώς και η εξυγίανση και ενίσχυση των ερεισμάτων του διαδρόμου.

«Οι εργασίες γίνονται με στόχο να εξυπηρετούνται μεγαλύτεροι τύποι αεροσκαφών με ασφάλεια, προς όφελος του επιβατικού κοινού», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΥΠΑ.

