Νάξος: Ανάμεσα στους 5 ιδανικούς προορισμούς του κόσμου για ιστιοσανίδα

Την τρίτη θέση καταλαμβάνει το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων στη λίστα που ανακοίνωσε ο ιστότοπος airinfo.org με τους πέντε καλύτερους προορισμούς του κόσμου για τους λάτρεις της ιστιοσανίδας. Ο λόγος για τη Νάξο.

Σύμφωνα με την έρευνα της γαλλικής ταξιδιωτικής ιστοσελίδας με κριτήρια τη γεωγραφική θέση, τα θαλάσσια ρεύματα, το φυσικό κάλλος και την ποιότητα υπηρεσιών, ο κατάλογος αποτελείται από τη Χαβάη, την ισπανική Ταρίφα, τη Νάξο, την Κόστα Ρίκα και τις Κανάριες Νήσους.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο, η Νάξος είναι το μαργαριτάρι των Κυκλάδων και αποτελεί έναν από τους διασημότερους ευρωπαϊκούς προορισμούς, με τα γαλαζοπράσινα νερά της και τα μελτέμια του Αιγαίου να σαγηνεύουν τους φίλους του θαλάσσιου σπορ από όλον τον κόσμο.

«Η Νάξος κερδίζει κάθε χρόνο περισσότερους φίλους των θαλάσσιων σπορ, των καταδύσεων, της πεζοπορίας και της ποδηλασίας. Οι θεματικές μορφές τουρισμού συμβάλλουν στην επιμήκυνση της σεζόν και στην προσέλκυση ταξιδιωτών με περιβαλλοντικές ανησυχίες και αποτελούν το μέλλον τη Νάξου», σχολιάζει ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλης Κατσαράς.

