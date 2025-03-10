Συντονιστική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 09:30 π.μ. στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπό τον υπουργό Βασίλη Κικίλια με αντικείμενο την επιχειρησιακή ετοιμότητα, λόγω του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών που ξεσπούν από το περασμένο Σάββατο με κύριο αίτιο τις καύσεις υπολειμμάτων καλλιεργειών και με τις καιρικές συνθήκες να ευνοούν την εξάπλωσή τους.

Ήδη, τις τελευταίες 3 ημέρες καταγράφονται ημερησίως περισσότερες από 60 ενάρξεις πυρκαγιών, ενώ αναμένεται περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας και ταυτόχρονα θα αρχίσουν να πνέουν ισχυροί νότιοι άνεμοι, που τις επόμενες ημέρες ενδεχομένως να εξελιχθούν σε θυελλώδεις. Για αυτό το λόγο, στη σύσκεψη αναμένεται να αποφασιστεί από αύριο και μέχρι την επόμενη Τρίτη απαγόρευση καύσης σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

Στη συντονιστική σύσκεψη θα συμμετέχουν ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, εκπρόσωποι της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, της ΕΛΑΣ και των Ενόπλων Δυνάμεων, ο γενικός διευθυντής Δασών του ΥΠΕΝ, Ευάγγελος Γκουντούφας, περιφερειάρχες/ αντιπεριφερειάρχες, καθώς και εκπρόσωποι της Πολιτικής Προστασίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.