Χαλκιδική: Μήνυση στη δήμαρχο Κασσάνδρας και αντιδημάρχους από τον πατέρα του 19χρονου που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ

Μήνυση κατά αιρετών του Δήμου Κασσάνδρας κατέθεσε ο πατέρας του 19χρονου, που έχασε τη ζωή του στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής.

Η οικογένεια του νεαρού επιθυμεί την επιτάχυνση των διαδικασιών για την απόδοση ποινικών ευθυνών τόσο σε αιρετούς όσο και σε υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου Κασσάνδρας και αυτό επιδιώκει.

Είναι γεγονός ότι μετά την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την οποία επιβλήθηκε η βαριά ποινή της έκπτωσης στη δήμαρχο Κασσάνδρας, Αναστασία Χαλκιά, και της τρίμηνης αργίας στην αρμόδια αντιδήμαρχο, η οικογένεια θεωρεί ότι ανοίγει ο δρόμος για την άσκηση ποινικών διώξεων, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Πριν από λίγες ημέρες, κατέθεσε μήνυση ο πατέρας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος τόσο της δημάρχου, αντιδημάρχων αλλά και υπηρεσιακών παραγόντων της Κασσάνδρας, καθώς θεωρεί ότι ο θάνατος του 19χρονου συνδέεται άμεσα με τις ενέργειες αλλά και τις παραλείψεις τους.

Άλλωστε και το Πειθαρχικό Συμβούλιο, που αποφάσισε την έκπτωση στη δήμαρχο και την τρίμηνη έκπτωση στη δήμαρχο και η τρίμηνη αργία στην αντιδήμαρχο, αναφέρει χαρακτηριστικά στην απόφασή του ότι αφενός η δήμαρχος επέτρεψε τη μη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης λούνα παρκ στο Πευκοχώρι, μολονότι γνώριζε και πάντως έπρεπε να γνωρίζει ότι δεν είχε άδεια και αφετέρου δεν έλαβε όλα τα μέτρα για τη διακοπή της λειτουργίας του πριν το θάνατο του 19χρονου.

Πηγή: ΕΡΤ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.