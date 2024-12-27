Ταλαιπωρία για 290 επιβάτες οι οποίοι ταξίδευαν από Πειραιά για Μήλο, ωστόσο δεν κατάφεραν να φτάσουν στον προορισμό τους λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στου Αιγαίο.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με την ΕΡΤ προέκυψε όταν το «Κνωσός Παλλάς» που ταξίδευε από τον Πειραιά προς το Ηράκλειο καθώς και το «Φαιστός Παλλάς» που έκανε το δρομολόγιο Ηράκλειο - Πειραιάς, δεν κατάφεραν να δέσουν στη Μήλο όπου ήταν προγραμματισμένο να κάνουν ενδιάμεση στάση για να αποβιβάσουν και να επιβιβάσουν άτομα.

Λόγω των θυελλωδών ανέμων που επικρατούσαν, κρίθηκε επισφαλής η προσέγγισή τους στο λιμάνι, με αποτέλεσμα περισσότεροι από 200 επιβάτες που περίμεναν να κατέβουν ή να αναχωρήσουν από το νησί, να μην εξυπηρετηθούν και να ταλαιπωρηθούν.

Το «Κνωσός Παλλάς» που επρόκειτο να αποβιβάσει 90 άτομα με 7 οχήματα και ένα δίκυκλο και να επιβιβάσει 11 επιβάτες και 2 Ι.Χ.Ε οχήματα, συνέχισε το δρομολόγιο του για Ηράκλειο όπου κατέπλευσε νωρίς το πρωί.

Αντιστοίχως το «Φαιστός Παλλάς» δεν κατάφερε να επιβιβάσει 142 επιβάτες, 31 Ι.Χ.Ε οχήματα και 1 δίκυκλο που περίμεναν στο λιμάνι της Μήλου αλλά και να αποβιβάσει 6 άτομα και 2 επιβατικά αυτοκίνητα που επέβαιναν στο πλοίο. Συνέχισε και αυτό το δρομολόγιο του προς τον Πειραιά.

Οι εν λόγω επιβάτες παραμένουν στα πλοία και αναμένεται να προωθηθούν στον προορισμό τους μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.