Κοζάνη: Μία ώρα αργότερα η έναρξη των σχολείων στον Δήμο Σερβίων τη Δευτέρα

Λαμβάνοντας υπόψη τις επικαιροποιημένες προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και με απόφαση του Δημάρχου Σερβίων Χρήστου Ελευθερίου στην Κοζάνη, τροποποιείται το πρωινό πρόγραμμα λειτουργίας των σχολείων για αύριο Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερβίων θα αρχίσουν τα μαθήματά τους στις 09:15 π.μ., δηλαδή με καθυστέρηση μίας ώρας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωαση του δήμου Σερβίων.

Οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου θα λειτουργήσουν χωρίς καμία μεταβολή στο ωράριό τους.

Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και των οικογενειών τους, ενώ θα υπάρξει άμεση ενημέρωση σε περίπτωση νεότερων δεδομένων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

