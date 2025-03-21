Κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσα στο κατάστημα εστίασης που διαθέτει, συνελήφθη ένας καταστηματάρχης στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας «πραγματοποιήθηκε έρευνα, σε επιχείρηση του συλληφθέντα στη Μυτιλήνη, στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες με ποσότητες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 74,2 γραμμαρίων, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας με τα παρελκόμενά της και αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης. Κατά τη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης προέκυψε ότι, ο συλληφθείς κατείχε ναρκωτικές ουσίες, με σκοπό την περαιτέρω διάθεσή τους σε τρίτους, έναντι χρηματικής αμοιβής. Κατασχέθηκαν επίσης, το χρηματικό ποσό των 3.090 ευρώ, που όπως προέκυψε προερχόταν από την πώληση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και κινητό τηλέφωνο του δράστη».

