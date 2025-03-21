Έντονη κίνηση στη λεωφόρο Δημοκρατίας στον Ασπρόπυργο στο ρεύμα προς την Αθηνών - Κορίνθου λόγω ακινητοποιημένης νταλίκας

Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στη λεωφόρο Δημοκρατίας στον Ασπρόπυργο στο ρεύμα προς την Αθηνών - Κορίνθου λόγω ακινητοποιημένης νταλίκας.

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Φυλής στο Καματερό, στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς Καρέα και στον ανοδικό άξονα Αρδηττου-Βασιλεως Κωνσταντίνου.

Στο μεταξύ, μεγάλο μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στη λεωφόρο Λαυρίου προς το Κορωπί, κατά μήκος της Παιανίας λόγω σπασμένου αγωγού. Ο αγωγός έσπασε στο ύψος της λεωφόρου Μαρκοπούλου και υπάρχει μεγάλη διαρροή νερού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.