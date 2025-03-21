Φωτιά σε θερινό κινηματογράφο στο Χαλάνδρι

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε θερινό κινηματογράφο στο Χαλάνδρι, επί της οδό Σολωμού.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 5 τα ξημερώματα στον συνοικιακό κινηματογράφο και για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Πυροσβεστική έχει καταφέρει να ελέγξει πλήρως τη φωτιά ενώ οι ζημιές είναι κυρίως στο εσωτερικό του χώρου.

Τις πρώτες πρωινές ώρες συνεχίζεται η αποκάθαρση, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά εύφλεκτα υλικά και πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει κάποια ανάφλεξη.

Στο σημείο βρίσκεται προληπτικά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αν και δεν έχει χρειαστεί να παράσχει τις πρώτες βοήθειες σε κάποιο άτομο.

Πηγή: skai.gr

