Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», καταγράφτηκε στις 05:47 στον θαλάσσιο χώρο 14 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της κοινότητας της Αρκεσίνης Αμοργού, σύμφωνα με δεδομένα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.

Δόνηση ακριβώς του ίδιου μεγέθους είχε καταγραφτεί στην περιοχή την Κυριακή.

Πάντως ο λεγόμενος ρυθμός σεισμικότητας παρουσιάζει ύφεση, μετά την έντονη σεισμική ακολουθία που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο ιδίως στη Σαντορίνη και στην ευρύτερη περιοχή, όπως παρατηρούν επιστήμονες.

Πηγή: skai.gr

